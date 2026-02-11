У США відзначили прогрес Іспанії у збільшенні витрат на оборону

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Іспанія досягає "великих успіхів" у сфері короткострокових витрат на оборону.

Заяву американського посла наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Вітакер також підкреслив, що Іспанія є "відданим союзником".

"Чесно кажучи, я вважаю, що Іспанія досягає значного прогресу в короткостроковій перспективі. Очевидно, що вона дотримується зобов'язань, взятих на себе в Гаазі", – зазначив він.

Дипломат мав на увазі угоду лідерів НАТО, укладену на саміті в Гаазі минулого року, про те, щоб протягом десяти років інвестувати 3,5% ВВП у військові витрати та ще 1,5% виділити на супутні витрати.

Однак Іспанія тоді зазначила, що може досягти цілей, визначених Альянсом, інвестуючи лише 2,1% ВВП у оборону, що викликало критику з боку президента США Дональда Трампа.

"Ми вважаємо, що зобов'язання щодо потенціалу передбачають 3,5% реальних витрат на оборону, а також ще 1,5% на стійкість та інфраструктуру, і Іспанія не погодилася, (сказавши, що) це можна зробити за менші кошти", – зазначив Вітакер.

У будь-якому разі, він дав зрозуміти, що вони очікують виконання цілей щодо можливостей, і додав, що якщо Іспанія "може зробити це дешевше, це було б чудово".

"Ми не вважаємо, що це можливо, але якщо це так, то, будь ласка, навчіть нас, як це зробити. Бо, як ви знаєте, ми вважаємо, що маємо досить чітке уявлення про те, скільки коштують артилерія, танки та солдати. Але, як ви знаєте, я вважаю Іспанію відданим союзником", – додав посол США.

Вітакер пояснив, що "є ще деякі союзники, які повинні зробити крок вперед, зокрема ті, які географічно знаходяться далі від східного флангу НАТО".

"Вони не просуваються так швидко, як повинні, і ми дійсно сподіваємося, що в кінцевому підсумку вони зроблять більше", – підкреслив він.

При цьому, за його словами, "мова йде не тільки про відсотки" і що союзники "повинні також зосередитися на підготовці, можливостях і летальності".

Минулого року Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону, і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

У відповідь на висловлювання Трампа в іспанському уряді непублічно зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, і є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.