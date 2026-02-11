В США отметили прогресс Испании в увеличении расходов на оборону

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Испания достигает "больших успехов" в сфере краткосрочных расходов на оборону.

Заявление американского посла приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Уитакер также подчеркнул, что Испания является "преданным союзником".

"Честно говоря, я считаю, что Испания достигает значительного прогресса в краткосрочной перспективе. Очевидно, что она соблюдает обязательства, взятые на себя в Гааге", – отметил он.

Дипломат имел в виду соглашение лидеров НАТО, заключенное на саммите в Гааге в прошлом году, о том, чтобы в течение десяти лет инвестировать 3,5% ВВП в военные расходы и еще 1,5% выделить на сопутствующие расходы.

Однако Испания тогда отметила, что может достичь целей, определенных Альянсом, инвестируя только 2,1% ВВП в оборону, что вызвало критику со стороны президента США Дональда Трампа.

"Мы считаем, что обязательства по потенциалу предусматривают 3,5% реальных расходов на оборону, а также еще 1,5% на устойчивость и инфраструктуру, и Испания не согласилась, (сказав, что) это можно сделать за меньшие средства", – отметил Уитакер.

В любом случае, он дал понять, что они ожидают выполнения целей по возможностям, и добавил, что если Испания "может сделать это дешевле, это было бы замечательно".

"Мы не считаем, что это возможно, но если это так, то, пожалуйста, научите нас, как это сделать. Потому что, как вы знаете, мы считаем, что имеем достаточно четкое представление о том, сколько стоят артиллерия, танки и солдаты. Но, как вы знаете, я считаю Испанию преданным союзником", – добавил посол США.

Уиттакер объяснил, что "есть еще некоторые союзники, которые должны сделать шаг вперед, в частности те, которые географически находятся дальше от восточного фланга НАТО".

"Они не продвигаются так быстро, как должны, и мы действительно надеемся, что в конечном итоге они сделают больше", – подчеркнул он.

При этом, по его словам, "речь идет не только о процентах" и что союзники "должны также сосредоточиться на подготовке, возможностях и летальности".

В прошлом году Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

В ответ на высказывания Трампа в испанском правительстве непублично отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты, и является полноправным членом Альянса и преданна НАТО.