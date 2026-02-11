В Албании вспыхнули бурные антиправительственные протесты из-за обвинений в коррупции

Во вторник вечером в столице Албании Тиране тысячи людей собрались на протест с требованием отставки вице-премьера из-за предполагаемой коррупции.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В ходе акции произошли столкновения между антиправительственными протестующими и полицией.

Reuters

Демонстранты бросали коктейли Молотова в здание правительства, а полиция отвечала применением водометов. Это последний из серии бурных протестов, которые представляют угрозу стабильности длительного пребывания у власти премьер-министра Эди Рамы, начавшегося в 2013 году.

Политическая напряженность усилилась с декабря, после того как специальная прокуратура выдвинула обвинения заместителю Рамы Белинде Баллуку во вмешательстве в государственные тендеры на крупные инфраструктурные проекты и предоставлении преимуществ определенным компаниям, что сама чиновница отрицает.

Тысячи людей на главной площади в Тиране несли флаги и транспаранты и скандировали "Рама, уходи домой, это коррумпированное правительство должно уйти в отставку". Специальная полиция в бронежилетах защищала правительственное здание.

Reuters

Специальная прокуратура, занимающаяся борьбой с коррупцией и организованной преступностью, обратилась к парламенту с просьбой отменить иммунитет Баллуку на этой неделе, чтобы ее можно было арестовать.

Неизвестно, когда парламент, где правящая партия Рамы имеет большинство, проведет голосование и проведет ли его вообще.

Сообщалось также, что подобный антиправительственный протест в Тиране состоялся 22 декабря.

Кроме того, Ассоциация судей Албании ранее обвинила премьер-министра в давлении на Конституционный суд по делу Баллуку.