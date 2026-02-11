WSJ: у Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів з іранською нафтою

Посадовці з адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, що займаються транспортуванням іранської нафти, щоб чинити тиск на режим у Тегерані.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Як розповіли джерела видання, від ідеї захоплення танкерів зрештою вирішили утриматись, побоюючись майже неминучого удару у відповідь з боку Ірану і наслідків для світових нафтових ринків.

Потенційне рішення США заблокувати навантаження нафти в Ірані для інших підсанкційних танкерів підірвало б основне джерело доходу Тегерана.

Однак цей варіант – один з декількох, які Білий дім обговорював, щоб змусити Тегеран досягти угоди про обмеження своєї ядерної програми – стикається з багатьма перешкодами, заявили деякі посадовці.

Зокрема, у публікації йдеться, що Іран, ймовірно, відреагує на посилення репресивних заходів з боку США захопленням танкерів, що перевозять нафту з країн-союзниць США в регіоні, або навіть мінуванням Ормузької протоки, через яку проходить до 25% світових поставок нафти.

Будь-який з цих кроків, ймовірно, призведе до різкого зростання цін на нафту, що може викликати політичну бурю для Білого дому.

За словами офіційних осіб, цього року Міністерство фінансів США ввело санкції щодо понад 20 суден, що перевозять іранську нафту, що робить їх можливими об'єктами захоплення.

Якщо США дійсно затримають одне з суден, що підпадають під санкції, їм доведеться перенаправити персонал і, можливо, інші судна для супроводу танкера в США або в інше місце, де будуть готові зберігати іранську нафту, заявили офіційні особи.

На прохання прокоментувати можливість того, що США захоплять танкери, пов'язані з Іраном, представник Білого дому заявив, що Трамп віддає перевагу дипломатії, але має в своєму розпорядженні кілька варіантів на випадок провалу переговорів.

Тим часом сам Трамп заявив, що може віддати наказ про відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться.

6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.