WSJ: у Трампа обсуждали возможность захвата танкеров с иранской нефтью

Чиновники из администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность захвата танкеров, занимающихся транспортировкой иранской нефти, чтобы оказать давление на режим в Тегеране.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Как рассказали источники издания, от идеи захвата танкеров в итоге решили воздержаться, опасаясь почти неизбежного ответного удара со стороны Ирана и последствий для мировых нефтяных рынков.

Потенциальное решение США заблокировать погрузку нефти в Иране для других подсанкционных танкеров подорвало бы основной источник дохода Тегерана.

Однако этот вариант – один из нескольких, которые Белый дом обсуждал, чтобы заставить Тегеран достичь соглашения об ограничении своей ядерной программы – сталкивается со многими препятствиями, заявили некоторые чиновники.

В частности, в публикации говорится, что Иран, вероятно, отреагирует на усиление репрессивных мер со стороны США захватом танкеров, перевозящих нефть из стран-союзниц США в регионе, или даже минированием Ормузского пролива, через который проходит до 25% мировых поставок нефти.

Любой из этих шагов, вероятно, приведет к резкому росту цен на нефть, что может вызвать политическую бурю для Белого дома.

По словам официальных лиц, в этом году Министерство финансов США ввело санкции в отношении более 20 судов, перевозящих иранскую нефть, что делает их возможными объектами захвата.

Если США действительно задержат одно из судов, подпадающих под санкции, им придется перенаправить персонал и, возможно, другие суда для сопровождения танкера в США или в другое место, где будут готовы хранить иранскую нефть, заявили официальные лица.

На просьбу прокомментировать возможность того, что США захватят танкеры, связанные с Ираном, представитель Белого дома заявил, что Трамп предпочитает дипломатию, но имеет в своем распоряжении несколько вариантов на случай провала переговоров.

Между тем сам Трамп заявил, что может отдать приказ об отправке второй авианосной ударной группы на Ближний Восток для подготовки к военным действиям, если переговоры с Ираном провалятся.

6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.

Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.