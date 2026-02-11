Главный дипломат ЕС Кая Каллас инициирует обсуждение со странами Евросоюза перечня уступок, которых Европа должна требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении российско-украинской войны.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ в Брюсселе.

Каллас во вторник заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

На вопрос о том, что может войти в этот список, она назвала требование о возвращении всех вывезенных в Россию украинских детей, а также ограничение на численность российской армии.

"Все, кто присутствует за столом переговоров, – включая Россию и США – должны понимать, что здесь нужно и согласие Европы. И что у нас также есть свои условия. И мы должны выдвигать требования не к украинцам, на которых и так очень много давления, а к россиянам", – отметила Каллас.

"Если мы не будем ничего отстаивать – то и нет смысла, чтобы мы были за столом переговоров. Важно, чтобы мы обсудили, какие уступки мы хотим видеть с российской стороны, чтобы это был устойчивый мир", – добавила она.

Ранее Кая Каллас назвала проблемой то, что на Украину оказывается огромное давление с требованием болезненных уступок, и это грозит смещением фокуса с того, что ответственна за войну Россия.

Также сообщалось, что ЕС в рамках гарантий безопасности хочет обустроить в Украине два военных учебных центра.