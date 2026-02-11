У Раді Європи зняли імунітет з ексгенсека Ягланда для розслідування зв’язків з Епштейном

Комітет міністрів Ради Європи на запит Норвегії зняв імунітет з колишнього генерального секретаря організації Турбйорна Ягланда для розслідування підозр у корупції, що з’явились після публікації справи американського мільярдера Джеффрі Епштейна.

Про це повідомили у пресслужбі Ради Європи, пише "Європейська правда".

Комітет міністрів Ради Європи на запит норвезьких органів зняв імунітет з Ягланда – задля подальшого розслідування за підозрами у корупції, що з’явились на підставі матеріалів справи Епштейна.

У комюніке зазначають, що чинний генсек Ален Берсе ще у листопаді 2025 року ініціював неформальне внутрішнє розслідування для з’ясування обставин і фактів. Його завершили у січні.

Берсе зазначив, що рекомендував країнам-членам підтримати зняття імунітету з Ягланда.

Крім того, Ален Берсе доручив Директорату внутрішнього нагляду з’ясувати, чи були якісь недопрацювання та помилки у межах Ради Європи у контексті скандалу з Епштейном.

"Не очікуючи рішення директора з внутрішнього нагляду чи результатів розслідування або аудиту, я паралельно запущу ретельний перегляд наших інституційних практик", – оголосив генсек Ради Європи.

У межах розслідування норвезького Økokrim перевірять, чи Ягланд у період перебування на посаді генсека Ради Європи (2009-2019 роки) і голови Нобелівського комітету (2009-2015 роки) отримував якісь підозрілі вигоди у вигляді подарунків, позик і оплачуваних поїздок.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

Через виявлені факти спілкування з Епштейном залишила посаду посол Норвегії в Йорданії та Іраку Муна Юль, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера. Проти подружньої пари відкрили справу за підозрами у корупції.

Детально про скандал – у статті Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.