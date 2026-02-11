В Совете Европы сняли иммунитет с бывшего генсека Ягланда для расследования связей с Эпштейном

Комитет министров Совета Европы по запросу Норвегии снял иммунитет с бывшего генерального секретаря организации Турбьерна Ягланда для расследования подозрений в коррупции, появившихся после публикации дела американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы, пишет "Европейская правда".

Комитет министров Совета Европы по запросу норвежских органов снял иммунитет с Ягланда – для дальнейшего расследования по подозрениям в коррупции, которые появились на основании материалов дела Эпштейна.

В коммюнике отмечается, что действующий генсек Ален Берсе еще в ноябре 2025 года инициировал неформальное внутреннее расследование для выяснения обстоятельств и фактов. Его завершили в январе.

Берсе отметил, что рекомендовал странам-членам поддержать снятие иммунитета с Ягланда.

Кроме того, Ален Берсе поручил Директорату внутреннего надзора выяснить, были ли какие-либо недоработки и ошибки в рамках Совета Европы в контексте скандала с Эпштейном.

"Не ожидая решения директора по внутреннему надзору либо же результатов расследования или аудита, я параллельно запущу тщательный пересмотр наших институциональных практик", – объявил генсек Совета Европы.

В рамках расследования норвежского Økokrim проверят, получал ли Ягланд в период пребывания на посту генсека Совета Европы (2009-2019 годы) и председателя Нобелевского комитета (2009-2015 годы) какие-либо подозрительные выгоды в виде подарков, займов и оплачиваемых поездок.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала наибольший скандал. Кроме Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.

Из-за выявленных фактов общения с Эпштейном покинула пост посол Норвегии в Иордании и Ираке Муна Юль, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким другом покойного миллиардера. Против супружеской пары открыли дело по подозрениям в коррупции.

