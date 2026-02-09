Посол Норвегії йде з посади після публікації матеріалів справи Епштейна

Норвезька дипломатка Муна Юль залишає посаду посла в Іраку та Йорданії після оприлюднених фактів про спілкування їхньої родини із засудженим за сексуальні злочини американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Як повідомляє NRK, пише "Європейська правда", про це заявили в МЗС Норвегії.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде оголосив, що Муна Юль після усіх переговорів з МЗС протягом тижня залишає посаду посла, та назвав це "правильним і необхідним рішенням".

"Контакти Юль із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном продемонстрували серйозну нерозсудливість. Після цього випадку складно відбудувати довіру, яка потрібна для такої ролі", – зазначив Ейде.

"Звісно, уся ця справа – це велика репутаційна проблема для Норвегії. Не лише для норвезької дипломатії", – додав він.

Внутрішнє розслідування, яке почали в МЗС щодо спілкування Юль з Епштейном, на цьому не завершується – протягом наступного тижня дипломатка продовжить давати пояснення з цього питання.

Минулого тижня Муну Юль відсторонили від виконання обов'язків на посаді посла. Вона стверджує, що спілкувалась з Епштейном переважно через те, що з ним близько товаришував її чоловік Тер’є Рьод-Ларсен, впливовий перемовник в ООН.

Норвегія – одна з країн, де публікація нових файлів у справі Джеффрі Епштейна спричинила найбільший скандал. Серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт, а також в експрем’єра країни Турбйорна Ягланда.

Згідно з останніми опитуваннями, 44% громадян Норвегії вважають, що Метте-Маріт не мала б сходити престол після того, як стало відомо про її тісне спілкування з Епштейном.

Публікація файлів Епштейна збіглася у часі з іншим іміджевим ударом для королівської родини – арештом та судом над сином Метте-Маріт за звинуваченнями у домашньому насильстві і зґвалтуваннях.