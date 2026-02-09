У Норвегії відкрили справу щодо двох дипломатів через зв’язки з Епштейном

Норвезькі правоохоронці розпочали розслідування щодо двох дипломатів у межах справи про ймовірну корупцію, пов’язану зі зв’язками з покійним американським фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це в понеділок, 9 лютого, повідомило норвезьке відомство з розслідування економічних злочинів та злочинів проти довкілля (Økokrim), цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Йдеться про норвезьку дипломатку Муну Юль, яка цього дня залишила посаду посла в Іраку та Йорданії, а також про її чоловіка – Тер’є Рьода-Ларсена, впливового перемовника в ООН.

"Розпочато нове розслідування у зв'язку зі справою Епштейна. Нас чекає всебічне і, судячи з усього, тривале розслідування", – заявили в Økokrim.

Зв'язки Рьода-Ларсена з Епштейном вперше стали відомі норвезькій пресі у 2019 році. Він кілька разів просив вибачення за ці стосунки, а у 2020 році пішов з посади генерального директора нью-йоркського аналітичного центру International Peace Institute.

Однак зв'язки подружжя з американським фінансистом, який покінчив життя самогубством у нью-йоркській в'язниці у 2019 році, знову опинилися в центрі уваги після того, як минулого місяця Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони сторінок документів, пов'язаних з його справою.

Серед інших згадок про Юль і Рьода-Ларсена документи показали, що вони планували відвідати приватний острів Епштейна з двома дітьми у 2011 році, хоча неясно, чи відбувся цей візит.

Рьод-Ларсен, який мав більш тісні дружні стосунки з Епштейном, ніж його дружина, у 2017 році в текстовому повідомленні подякував Епштейну за "все, що ти зробив" і назвав його своїм "найкращим другом" і "абсолютно доброю людиною".

Також, як свідчать файли, в заповіті, підписаному за два дні до смерті, Епштейн зазначив, що двоє дітей подружжя отримають у спадок по $5 млн кожен.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

Також Міністерство закордонних справ Норвегії просить у Ради Європи зняти імунітет з експрем’єра країни Турбйорна Ягланда у зв'язку з появою матеріалів справи Епштейна.

