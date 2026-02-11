Швейцария одобрила энергетическую помощь Украине на сумму 35 млн евро

Швейцарское правительство одобрило пакет энергетической помощи Украине на сумму 32 миллионов франков (35 млн евро), который содержит генераторы и электромодули.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило правительство Швейцарии.

Согласно сообщению, Федеральный совет Швейцарии по запросу правительства Украины передаст 80 генераторов различной мощности и 18 электромодулей, работающих на природном газе.

Пакет также предусматривает дополнительное оборудование и расходы на транспортировку материалов. Электромодули будут подключены к предприятиям централизованного теплоснабжения в четырех крупных городах, которые особенно пострадали от энергетического кризиса.

Часть генераторов от швейцарских компаний передана Министерству развития общин и территорий Украины, которое будет использовать их при необходимости. Другие генераторы и мобильные обогреватели будут предоставлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Первая партия энергетической помощи находится в стадии подготовки и должна быть поставлена как можно скорее, говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну анонсировал партию гуманитарной помощи, которая включает электрогенераторы и пожарные автомобили.

В тот же день Нидерланды объявили о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как сообщалось, 5 февраля в Киев прибыла партия из 177 генераторов от Европейского Союза.