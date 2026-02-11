Рютте прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны НАТО

Отсутствие на заседании министров обороны НАТО, которое состоится в Брюсселе 12 февраля, министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета никоим образом нельзя трактовать как негативный сигнал со стороны Вашингтона, интенсивная работа США в рамках НАТО продолжается.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции 11 февраля.

Рютте не считает отсутствие Хегсета на саммите министров обороны стран-членов НАТО негативным сигналом от США.

"Нет. Я вообще так не думаю. Должен сказать, мои дискуссии, мои контакты с высшим руководством США – Белым домом, Пентагоном, Государственным департаментом – такие же интенсивные, как всегда", – заявил Рютте, отвечая на вопрос, посылает ли какой-то сигнал НАТО от США отсутствие министра обороны на министерской встрече в Брюсселе второй раз подряд.

Он также добавил, что "эти ребята (американцы. – "ЕП") работают по всему миру". "Конечно, НАТО важен, но они также должны работать в Западном полушарии. Они должны работать в Тихоокеанском регионе", – убежден генсек НАТО.

Поэтому он заверил, что "вполне согласен, что не всегда здесь могут быть самые высокие министры".

"Элбридж Колби (который будет представлять США в Брюсселе 12 февраля. – "ЕП") – очень важный человек. Он является заместителем министра (Undersecretary of War), он очень ответственен за политику. За последние 18 месяцев мы стали близкими друзьями, добрыми друзьями. Поэтому я очень рад, что он здесь, и у нас есть возможность пообщаться с ним", – добавил Марк Рютте.

