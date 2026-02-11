Франція відкриє більше можливостей для притулку іранцям

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна збільшить кількість віз для іранців, які шукають притулку внаслідок нещодавніх репресій з боку іранської влади.

Про це він сказав під час виступу у парламенті у середу, 11 лютого, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Барро заявив, що Париж хоче підтримати іранський народ усіма можливими засобами.

Відтак він оголосив про збільшення кількості віз для "опонентів режиму, які переслідуються і шукають притулку та захисту у Франції".

"Ми збільшимо кількість гуманітарних віз для надання притулку цим особам, яких ми повинні захищати", – зазначив глава МЗС Франції.

Нагадаємо, 29 січня ЄС схвалив нові санкції проти Ірану за репресії та військову допомогу Росії.

30 січня про нові санкції проти Ірану за криваве придушення протестів оголосили Сполучені Штати.