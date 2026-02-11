Франция откроет больше возможностей для убежища иранцам

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна увеличит количество виз для иранцев, которые ищут убежища из-за недавних репрессий со стороны иранских властей.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте в среду, 11 февраля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Барро заявил, что Париж хочет поддержать иранский народ всеми возможными средствами.

Поэтому он объявил об увеличении количества виз для "оппонентов режима, которые преследуются и ищут убежища и защиты во Франции".

"Мы увеличим количество гуманитарных виз для предоставления убежища этим лицам, которых мы должны защищать", – отметил глава МИД Франции.

Напомним, 29 января ЕС одобрил новые санкции против Ирана за репрессии и военную помощь России.

30 января о новых санкциях против Ирана за кровавое подавление протестов объявили Соединенные Штаты.