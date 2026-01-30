США оголосили санкції проти очільника МВС Ірану і ще низки осіб

Сполучені Штати оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану та ще низки осіб.

Про це оголосив Мінфін США 30 cічня, пише "Європейська правда".

Управління з контролю за зовнішніми активами Мінфіну США оголосило нові санкції проти Ірану у зв’язку з кривавим придушенням протестів.

Під санкції потрапив міністр внутрішніх справ Ескандар Момені Калагарі та ще п’ять посадовців із силових структур.

Також до списку потрапив інвестор Бабак Мортеза Зан'яні, якого США вважають відповідальним за відмивання грошей в інтересах іранського режиму.

Окрім того, під санкціями опинились дві біржі цифрових активів, через які, як вважають США, проходили великі обсяги коштів, пов’язаних з наближеними до Корпусу вартових ісламської революції особами.

Нагадаємо, 29 січня міністри закордонних справ ЄС погодилися визнати Корпус вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією та оголосили санкції проти ще низки посадовців, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів на початку січня.

28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення угоди щодо ядерної програми Ірану, погрожуючи масштабним ударом.

30 січня Трамп повторив, що "сподівається на угоду", але "подивиться, що буде", якщо цього не станеться.