Мюнхенська конференція з безпеки анонсувала участь Зеленського

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться 13-15 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", Мюнхенська конференція з безпеки повідомила на платформі X.

Організатори повідомили, що під час конференції Зеленський також прийме премію Евальда фон Кляйста, яку цього року присудили українському народу.

Раніше стало відомо про те, що у Мюнхені президент України матиме зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Окрім того, Мюнхенська конференція з безпеки анонсувала участь найбільшої в історії делегації США, яку очолить державний секретар Марко Рубіо.

Гостями конференції цього року будуть, серед інших, президенти Франції, Чехії, Молдови, Литви, Латвії, Колумбії, прем’єр-міністри Канади, Польщі, Данії, Швеції, Норвегії та Естонії. Загалом у заході візьмуть участь представники з понад 115 країн, серед яких близько 60 глав держав та урядів.

Повідомляли також, що в межах цьогорічної Мюнхенської конференції вперше відкриють спеціальний Український дім.