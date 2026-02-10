ЗМІ: Мюнхенська конференція присудить премію українцям

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) присудить цьогорічну премію Евальда фон Кляйста українському народу за "мужність та рішучість у захисті свободи всієї Європи".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польське видання PAP, яке ознайомилось з листом від організаторів MSC.

Вручення премії відбудеться в суботу, 14 лютого, в резиденції баварських королів. Нагороду передадуть президенту України Володимиру Зеленському. За словами організаторів, вручення проведе прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Український народ бореться за свою свободу, незалежність та гідність вже понад десять років, спочатку в Криму та на Донбасі після російського вторгнення у 2014 році, а потім по всій країні після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році", – йдеться у листі.

"Незважаючи на величезні труднощі, жорстокість, з якою стикаються українці, та постійні жертви, які вони приносять, рішучість українського народу захищати свободу своєї країни – і, власне, всієї Європи – залишається непохитною", – наголошують організатори.

Премія Евальда фон Кляйста присуджується MSC з 2009 року. Серед її лауреатів – колишні канцлери Німеччини Гельмут Шмідт та Ангела Меркель, колишні державні секретарі США Генрі Кіссінджер та Джон Керрі.

Нагадаємо, цього року у німецькому Мюнхені, де пройде конференція з безпеки, вперше відкриють спеціальний Український дім.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер пояснив, чому Росію не запросили на захід.

У січні Ішингер розкритикував зосередженість дебатів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі на Гренландії, в той час як основною темою мала бути війна РФ проти України.