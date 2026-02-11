Мюнхенская конференция по безопасности анонсировала участие Зеленского

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая состоится 13-15 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мюнхенская конференция по безопасности сообщила на платформе X.

Организаторы сообщили, что во время конференции Зеленский также примет премию Эвальда фон Кляйста, которую в этом году присудили украинскому народу.

Ранее стало известно о том, что в Мюнхене президент Украины встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Кроме того, Мюнхенская конференция по безопасности анонсировала участие крупнейшей в истории делегации США, которую возглавит государственный секретарь Марко Рубио.

Гостями конференции в этом году будут, среди прочих, президенты Франции, Чехии, Молдовы, Литвы, Латвии, Колумбии, премьер-министры Канады, Польши, Дании, Швеции, Норвегии и Эстонии. Всего в мероприятии примут участие представители из более 115 стран, среди которых около 60 глав государств и правительств.

Сообщалось также, что в рамках нынешней Мюнхенской конференции впервые откроют специальный Украинский дом.