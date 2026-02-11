У Польщі пропонують висунути на Нобелівську премію поляків, які допомагали українцям

Партія "Зелених" Польщі пропонує висунути на Нобелівську премію миру поляків, які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагали українським біженцям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Представники "Зелених" подали відповідний запит спікеру польського Сейму Влодзімежу Чажастому.

За словами авторів запиту, Нобелівська премія миру має дістатися тим полякам, які займаються допомогою біженцям з України.

"Багато людей запропонували біженцям притулок у власних домівках. Ці феноменальні зусилля заслуговують на міжнародне визнання", – сказала ініціаторка ідеї депутатка Магдалена Галкевич.

Вона додає, що нагорода має стосуватися мільйонів людей, зокрема приватних осіб, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та волонтерів.

"Зелені" також називають зростання антиукраїнських настроїв у Польщі причиною своєї ініціативи.

"Ми хочемо повернутися до солідарності, якої ми досягли у 2022 році", – сказала представниця партії.

Зазначимо, що Польща опинилася у центрі скандалу через висловлювання спікера Сейму Влодзімежа Чажастого. Той заявив, що не підпише лист про подання кандидатури президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, адже вважає його недостойним цієї відзнаки.

Так Чажастий відповів на лист голови Кнесету Аміра Охани та спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. У ньому вони зверталися до голів парламентів багатьох країн, закликаючи підтримати номінацію Трампа.

Після цього посол США в Польщі Том Роуз заявив, що припинить будь-які контакти з Чажастим через його коментарі щодо Трампа.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував таке рішення дипломата.

Детальніше про дипломатичний інцидент читайте в матеріалі "Європейської правди": Помста Трампа для уряду Туска? Які наслідки матиме атака посольства США на польську владу