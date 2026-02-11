В Польше предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию поляков, которые помогали украинцам

Партия "Зеленых" Польши предлагает выдвинуть на Нобелевскую премию мира поляков, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину помогали украинским беженцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Представители "Зеленых" подали соответствующий запрос спикеру польского Сейма Влодзимежу Чажастому.

По словам авторов запроса, Нобелевская премия мира должна достаться тем полякам, которые занимаются помощью беженцам из Украины.

"Многие люди предложили беженцам убежище в своих домах. Эти феноменальные усилия заслуживают международного признания", – сказала инициатор идеи депутат Магдалена Галкевич.

Она добавляет, что награда должна касаться миллионов людей, в частности частных лиц, общественных организаций, органов местного самоуправления и волонтеров.

"Зеленые" также называют рост антиукраинских настроений в Польше причиной своей инициативы.

"Мы хотим вернуться к солидарности, которой мы достигли в 2022 году", – сказала представительница партии.

Отметим, что Польша оказалась в центре скандала из-за высказываний спикера Сейма Влодзимежа Чажастого. Тот заявил, что не подпишет письмо о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, поскольку считает его недостойным этой награды.

Так Чажастый ответил на письмо председателя Кнессета Амира Оханы и спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. В нем они обращались к главам парламентов многих стран, призывая поддержать номинацию Трампа.

После этого посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекратит любые контакты с Чажастым из-за его комментариев по поводу Трампа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал такое решение дипломата.

Подробнее о дипломатическом инциденте читайте в материале "Европейской правды": Месть Трампа правительству Туска? Какие последствия будет иметь атака посольства США на польские власти