Макрон розповів Зеленському про візит його радника до Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив про свою розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном, під час якої той розповів про візит свого радника до Росії.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, розмова відбулась 11 лютого.

"Сьогодні у мене була розмова з Емманюелем Макроном, ми проговорили деталі наших зустрічей в Абу-Дабі з росіянами, а також американською стороною, а він мене пробрифував щодо зустрічі його радника Бона в Росії", – сказав він.

За його словами, вони домовились більш предметно про це поговорити в Мюнхені.

Також він коментував ідею Макрона відновити діалог з РФ.

"Я говорив, що, на мій погляд, з рускімі потрібно будувати не просто діалог, а тиск. Мати аргументи для того, щоби тиснути на рускіх, інакше вони просто будуть відноситись до Європи без поваги. І мені здається, що вони від цього отримують задоволення", – зазначив Зеленський.

Нещодавно прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

А у грудні президент Франції Емманюель Макрон висловив переконання, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

За даними ЗМІ, колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважається фаворитом на посаду спецпосланця Європейського Союзу, завданням якого стане відновлення прямого каналу зв’язку з господарем Кремля.