Макрон рассказал Зеленскому о визите его советника в Россию

Президент Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, во время которого тот рассказал о визите своего советника в Россию.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, разговор состоялся 11 февраля.

"Сегодня у меня был разговор с Эмманюэлем Макроном, мы обсудили детали наших встреч в Абу-Даби с россиянами, а также с американской стороной, а он проинформировал меня о встрече его советника Бона в России", – сказал он.

По его словам, они договорились более предметно об этом поговорить в Мюнхене.

Также он прокомментировал идею Макрона возобновить диалог с РФ.

"Я говорил, что, на мой взгляд, с русскими нужно строить не просто диалог, а давление. Иметь аргументы для того, чтобы давить на русских, иначе они просто будут относиться к Европе без уважения. И мне кажется, что они от этого получают удовольствие", – отметил Зеленский.

Недавно премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.

А в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон выразил убеждение, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером.

По данным СМИ, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё считается фаворитом на должность спецпосланника Европейского Союза, задачей которого станет восстановление прямого канала связи с хозяином Кремля.