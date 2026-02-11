Ексглава МЗС Чехії порівняв свого наступника Мацінку з камбоджійським диктатором

Ексміністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв свого наступника на посаді Петра Мацінку з колишнім камбоджійським диктатором Пол Потом за "культурну революцію" в міністерстві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Ceske Noviny.

Під час відкриття сесії чеського парламенту, присвяченої розгляду проєкту державного бюджету на цей рік, депутати сперечалися щодо скорочення витрат на гуманітарну допомогу та допомогу в галузі розвитку в розділі, присвяченому Міністерству закордонних справ.

Міністр закордонних справ Петр Мацінка виступив за економію коштів. Його попередник на чолі чеської дипломатії Ян Ліпавський заявив, що Мацінка розпочав велику культурну революцію, і порівняв його з колишнім камбоджійським диктатором Пол Потом.

"Він сучасний Пол Пот. Я вже раз говорив тут про червоних "Автомобілістів", і, безсумнівно, ми ще повернемося до цього під час обговорення бюджету", – сказав Ліпавський.

"Раніше це був Ленін, тепер Пол Пот, тож йому подобаються такі паралелі", – відповів Мацінка.

Ігор Хендрих захистив міністра закордонних справ, сказавши, що порівняння Ліпавського було занадто сильним. "Це дійсно дуже сильна заява – порівнювати диктатора Пол Пота, який винищив чверть населення Камбоджі, що було геноцидом, з діями віцепрем'єр-міністра", – сказав Хендрих.

Він додав, що не здивується, якщо Мацінка потягне Ліпавського до Комітету з мандатів та імунітету.

Міністр закордонних справ, який також очолює Міністерство охорони навколишнього середовища, сказав, що "Автомобілісти" намагаються досягти економії. "Ми подаємо приклад у відомствах, довірених нам", – зазначив він.

У зв'язку з критикою опозиції щодо запропонованого бюджетного дефіциту в розмірі 310 мільярдів крон Мацінка звинуватив опозицію в короткій пам'яті, оскільки, за його словами, за останні чотири роки вона створила загальний дефіцит у розмірі близько 1,2 трильйона крон під час свого правління.

Раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ Чехії більше, ніж утричі скоротить витрати на гуманітарну допомогу за кордон, в тому числі й Україні.

Як писали, що Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів, які надають як термінову гуманітарну допомогу через складну ситуацію в енергетиці в умовах обстрілів і суворої зими.

Паралельно чеський громадський збір накопичив 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу для України – на додачу до інших низових ініціатив та підтримки від місцевої влади.