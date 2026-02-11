Эксминистр иностранных дел Чехии Ян Липавский сравнил своего преемника на посту Петра Мацинку с бывшим камбоджийским диктатором Пол Потом за "культурную революцию" в министерстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Во время открытия сессии чешского парламента, посвященной рассмотрению проекта государственного бюджета на этот год, депутаты спорили о сокращении расходов на гуманитарную помощь и помощь в области развития в разделе, посвященном Министерству иностранных дел.

Министр иностранных дел Петр Мацинка выступил за экономию средств. Его предшественник во главе чешской дипломатии Ян Липавский заявил, что Мацинка начал большую культурную революцию, и сравнил его с бывшим камбоджийским диктатором Пол Потом.

"Он современный Пол Пот. Я уже раз говорил здесь о красных "Автомобилистах", и, несомненно, мы еще вернемся к этому во время обсуждения бюджета", – сказал Липавский.

"Раньше это был Ленин, теперь Пол Пот, так что ему нравятся такие параллели", – ответил Мацинка.

Игорь Хендрих защитил министра иностранных дел, сказав, что сравнение Липавского было слишком сильным. "Это действительно очень сильное заявление – сравнивать диктатора Пол Пота, который истребил четверть населения Камбоджи, что было геноцидом, с действиями вице-премьер-министра", – сказал Хендрих.

Он добавил, что не удивится, если Мацинка потянет Липавского в Комитет по мандатам и иммунитету.

Министр иностранных дел, который также возглавляет Министерство охраны окружающей среды, сказал, что "Автомобилисты" пытаются добиться экономии. "Мы подаем пример в ведомствах, доверенных нам", – отметил он.

В связи с критикой оппозиции в отношении предложенного бюджетного дефицита в размере 310 миллиардов крон Мацинка обвинил оппозицию в короткой памяти, поскольку, по его словам, за последние четыре года она создала общий дефицит в размере около 1,2 триллиона крон во время своего правления.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Чехии более чем в три раза сократит расходы на гуманитарную помощь за рубеж, в том числе и Украине.

Как писали, Чехия готовит к отправке в Украину 55 генераторов, которые предоставляют в качестве срочной гуманитарной помощи из-за сложной ситуации в энергетике в условиях обстрелов и суровой зимы.

Параллельно чешский общественный сбор накопил 3,8 млн долларов на энергетическую помощь для Украины – в дополнение к другим низовым инициативам и поддержке от местных властей.