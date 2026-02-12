У посольстві Німеччини прокоментували дані про заміну посла у Києві

У посольстві Німеччини, коментуючи публікації в ЗМІ про можливу заміну посла у Києві Гайко Томса, заявили, що це не відповідає дійсності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі посольства.

У пресслужбі зазначили, що Томс "пишається тим, що обіймає посаду посла Німеччини в Україні, і буде виконувати свої обов'язки до кінця терміну повноважень".



"Повідомлення про його достроковий відʼїзд не відповідають дійсності", – сказали у посольстві.



Водночас у дипустанові зазначили, що щоліта численні колеги з Міністерства закордонних справ змінюють посади, в тому числі велика кількість послів.



"Віденська конвенція про дипломатичні зносини передбачає, що приймаюча країна повинна бути попередньо поінформована про будь-яке заплановане призначення послів і що необхідно отримати згоду уряду приймаючої країни. Це також відповідає добрій дипломатичній та протокольній практиці. Щоб не випереджати рішення приймаючої країни, ми підтверджуємо особисті дані лише після того, як уряд приймаючої країни дав свою згоду", – пояснили у посольстві.

Німецьке видання Spiegel раніше повідомило про намір Німеччини змінити свого посла у Києві Гайко Томса, який розпочав роботу у вересні минулого року.

Томс розпочав роботу в Україні після того, як німецький уряд призначив Мартіна Єгера, який був послом у Києві, на посаду голови Федеральної розвідувальної служби (BND).