В посольстве Германии прокомментировали данные о замене посла в Киеве

В посольстве Германии, комментируя публикации в СМИ о возможной замене посла в Киеве Гайко Томса, заявили, что это не соответствует действительности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства.

В пресс-службе отметили, что Томс "гордится тем, что занимает должность посла Германии в Украине, и будет выполнять свои обязанности до конца срока полномочий".

"Сообщения о его досрочном отъезде не соответствуют действительности", – сказали в посольстве.

В то же время в дипучреждении отметили, что каждое лето многочисленные коллеги из Министерства иностранных дел меняют должности, в том числе большое количество послов.

"Венская конвенция о дипломатических сношениях предусматривает, что принимающая страна должна быть предварительно проинформирована о любом запланированном назначении послов и что необходимо получить согласие правительства принимающей страны. Это также соответствует хорошей дипломатической и протокольной практике. Чтобы не опережать решение принимающей страны, мы подтверждаем личные данные только после того, как правительство принимающей страны дало свое согласие", – пояснили в посольстве.

Немецкое издание Spiegel ранее сообщило о намерении Германии сменить своего посла в Киеве Гайко Томса, который начал работу в сентябре прошлого года.

Томс начал работу в Украине после того, как немецкое правительство назначило Мартина Егера, который был послом в Киеве, на должность главы Федеральной разведывательной службы (BND).