ЗМІ: Німеччина замінить свого посла у Києві, який лише нещодавно розпочав роботу

Німеччина несподівано замінить свого посла у Києві Гайко Томса, який розпочав свою роботу в українській столиці у вересні минулого року.

Про це стало відомо Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, німецький уряд заповнює сім престижних і політично значущих посад послів: в Тель-Авіві, Москві, Мехіко, Мадриді, Пекіні, Нью-Делі та Бразиліа.

Джерела в уряді повідомляють, що за пропозицією міністра закордонних справ Йогана Вадефуля регулярна ротація була узгоджена в рамках коаліції та уряду. Очікується, що список призначень буде остаточно затверджений кабінетом міністрів у середу.

Як зазначає видання, дещо дивним є те, що посаду посла у Мадриді має обійняти Гайко Томс . Він обійняв цю посаду в українській столиці Києві лише у вересні на прохання Вадефуля , після того як німецький уряд призначив Мартіна Єгера, який був послом у Києві, на посаду голови Федеральної розвідувальної служби (BND ).

Томс раніше працював послом у Бразилії, а під час правління коаліційного уряду – державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів, очолюваному FDP.

Однак його наступник в Україні поки що не визначений. Наразі це питання не стоїть на порядку денному уряду.