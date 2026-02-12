В Германии забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене сотен рейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила сотни рейсов из немецких аэропортов в четверг, поскольку пилоты и бортпроводники устроили однодневную забастовку в ответ на затяжные переговоры по заключению трудового договора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Забастовка началась в 00:01 по местному времени и продлится до 23:59. Она привела к отмене как коммерческих, так и грузовых рейсов.

К тому же забастовка происходит за день до прибытия мировых лидеров на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Немецкая авиакомпания ожидает "массовую отмену рейсов", хотя не предоставила конкретных цифр из-за "постоянно меняющейся ситуации".

Однако Ассоциация немецких аэропортов оценила, что будет отменено более 460 рейсов, что непосредственно коснется около 69 тысяч пассажиров.

Lufthansa заявила, что стремится ограничить последствия, перебронировав билеты пассажиров на рейсы других авиакомпаний группы, в которую входят Austrian Airlines, Eurowings и Swiss.

Пассажиры также могут обменять билеты на проезд поездом Deutsche Bahn.

Забастовка стала следствием провала переговоров между Lufthansa и профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit по вопросу финансирования пенсий и неудачных переговоров с профсоюзом UFO, представляющим интересы бортпроводников, по поводу нового трудового соглашения.

Напомним, 2 февраля в Германии бастовали работники транспортных компаний, что фактически парализовало работу общественного транспорта по всей стране.

Профсоюз, организовавший протест, настаивал на улучшении условий труда в местном общественном транспорте, таких как сокращение рабочего времени, более длительные перерывы и лучшая оплата ночных и выходных смен.

В среду, 11 февраля, работники государственного сектора по всей Германии объявят забастовку накануне переговоров о повышении заработной платы.