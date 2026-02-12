Міністр оборони Латвії: санкції проти РФ не призведуть до швидкого завершення війни

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що західні санкції проти Росії мають довгостроковий вплив на військову економіку країни і не призведуть до швидкого завершення війни в Україні.

Про це латвійський міністр сказав в інтерв’ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Спрудс, санкції не завдають достатньої шкоди, щоб змусити Москву відмовитися від своїх агресивних дій.

"Це займає більше часу, ніж я очікував. Санкції навряд чи відразу змінять поведінку авторитарного режиму Путіна, в тому числі в Україні і в області гібридних військових дій", – зазначив він.

Спрудс також додав, що санкції зазвичай мають довгостроковий ефект.

Нагадаємо, 6 лютого Європейська комісія презентувала проєкт нового, 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, який робить основний акцент на енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

За даними ЗМІ, в рамках представленого пакета ЄС вперше пропонує санкції проти нафти з РФ з обмеженням для портів третіх країн.

Тим часом агентство Bloomberg повідомило, що Греція і Мальта стали головною перешкодою на шляху пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.