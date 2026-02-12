Министр обороны Латвии: санкции против РФ не приведут к быстрому завершению войны

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что западные санкции против России оказывают долгосрочное влияние на военную экономику страны и не приведут к быстрому завершению войны в Украине.

Об этом латвийский министр сказал в интервью Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Спрудс, санкции не наносят достаточного ущерба, чтобы заставить Москву отказаться от своих агрессивных действий.

"Это занимает больше времени, чем я ожидал. Санкции вряд ли сразу изменят поведение авторитарного режима Путина, в том числе в Украине и в области гибридных военных действий", – отметил он.

Спрудс также добавил, что санкции обычно имеют долгосрочный эффект.

Напомним, 6 февраля Европейская комиссия представила проект нового, 20-го пакета санкций Евросоюза против России, который делает основной акцент на энергетику, финансовые услуги и торговлю.

По данным СМИ, в рамках представленного пакета ЕС впервые предлагает санкции против нефти из РФ с ограничением для портов третьих стран.

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что Греция и Мальта стали главным препятствием на пути предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.