Швеція готує новий внесок для закупівлі американської зброї та ППО для України

На зустрічі міністрів оборони держав-членів Альянсу з українським міністром Михайлом Федоровим Швеція оголосить деталі нового пакета допомоги за програмою PURL.

Про це заявив очільник Міноборони Швеції Пол Йонсон перед початком міністерського засідання у штаб-квартирі НАТО у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр нагадав, що на полях міністерського засідання НАТО відбудеться також засідання Ради Україна-НАТО та Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн").

"Ми чекаємо на зустріч у форматі Ради Україна-НАТО і Швеція планує оголосити, що ми надаємо свій третій пакет (фінансовий внесок. – "ЄП") у програму PURL", – заявив Йонсон, не оприлюднивши наразі розмір внеску.

Як відомо, PURL застосовується для фінансування країнами-партнерами України закупівлі американської зброї.

"PURL важливий для оборонних закупівель в США, які ми можемо швидко передати в Україну, і це особливо має вагу, коли йдеться про ракети-перехоплювачі для ППО, які ми (європейські держави. – "ЄП") не виготовляємо", – сказав міністр.

Кілька інших країн вже розкрили свої внески у PURL; зокрема, Британія виділить $205 млн.

Раніше посол України при НАТО назвала шість країн, що найбільше допомогли у цій програмі.

Також вона стверджує, що на цій зустрічі до програми PURL мають доєднатися нові країни.