Швеция готовит новый взнос для закупки американского оружия и ПВО для Украины

На встрече министров обороны государств-членов Альянса с украинским министром Михаилом Федоровым Швеция объявит детали нового пакета помощи по программе PURL.

Об этом заявил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон перед началом министерского заседания в штаб-квартире НАТО в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр напомнил, что в кулуарах министерского заседания НАТО состоится также заседание Совета Украина-НАТО и Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый формат "Рамштайн").

"Мы ждем встречи в формате Совета Украина-НАТО, и Швеция планирует объявить, что мы предоставляем свой третий пакет (финансовый взнос. – "ЕП") в программу PURL", – заявил Йонсон, не обнародовав пока размер взноса.

Как известно, PURL применяется для финансирования странами-партнерами Украины закупки американского оружия.

"PURL важен для оборонных закупок в США, которые мы можем быстро передать в Украину, и это особенно имеет значение, когда речь идет о ракетах-перехватчиках для ПВО, которые мы (европейские государства. – "ЕП") не производим", – сказал министр.

Несколько других стран уже раскрыли свои взносы в PURL; в частности, Великобритания выделит $205 млн.

Ранее посол Украины при НАТО назвала шесть стран, которые больше всего помогли в этой программе.

Также она утверждает, что на этой встрече к программе PURL должны присоединиться новые страны.