Італія підтвердила, що не приєднуватиметься до Ради миру Трампа

В уряді Італії заявили, що не будуть приєднуватись до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитує Reuters.

Очільник італійського зовнішньополітичного відомства заявив про конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру.

Згідно з конституцією Італії, країна може вступати в міжнародні організації тільки на рівних умовах з іншими державами – умова, яка, на думку Рима, не виконується в нинішньому статуті ради, який надає Трампу широкі виконавчі повноваження.

"Ми не можемо приєднатися до Ради миру, тому що з боку Італії існує непереборний конституційний бар'єр. Однак, якщо нам потрібно працювати над відновлювальними заходами, спрямованими на забезпечення миру на Близькому Сході, ми готові це зробити", – зазначив Таяні.

У січні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповідала, що звернулася з проханням до Трампа про зміну "конфігурації" його Ради миру, щоб Рим зміг приєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, договір про створення Раду миру під керівництвом президента США у четвер, 22 січня, підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. Втім, жоден із традиційних західноєвропейських союзників США присутнім не був.

З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Серед запрошених до Ради також є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.