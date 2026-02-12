СМИ: президент Румынии склоняется к тому, чтобы не ехать на заседание Совета мира Трампа

Президент Румынии Никушор Дан еще не принял окончательного решения об участии в первом заседании Совета мира, основанного президентом США, но склоняется к тому, чтобы не ехать туда.

Об этом со ссылкой на источники в администрации президента сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Изначально Никушор Дан якобы склонялся к тому, чтобы поехать на встречу Совета мира, но сейчас изменил мнение на противоположное и в целом склоняется к тому, чтобы выдержать паузу в отношении участия в Совете мира.

В Бухаресте предполагают, что из-за такой позиции может оказаться под вопросом визит Дана в Белый дом, который должен был состояться весной – американская сторона может поставить в качестве условия этой встречи четкий ответ Румынии относительно участия в работе Совета мира.

Напомним, Италия подтвердила, что не будет присоединяться к Совету мира Трампа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна пока не присоединится к Совету мира, хотя может присоединиться в будущем.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который первым согласился присоединиться к Совету мира, не поедет на заседание лично.