WSJ: Пентагон готує другий авіаносець до відправки на Близький Схід

Пентагон доручив другій авіаносній ударній групі готуватися до розгортання на Близькому Сході на тлі підготовки США до можливого удару по Ірану.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на трьох посадовців, інформує "Європейська правда".

Ця інформація з’явилась на тлі того, як президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що він розглядає можливість відправки другого авіаносця на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться.

Один з посадовців заявив, що наказ про розгортання може бути виданий протягом декількох годин.

Водночас співрозмовники застерегли, що Трамп ще не віддав офіційного наказу про розгортання другого авіаносця і що плани можуть змінитися.

Авіаносець приєднається до авіаносця USS Abraham Lincoln, який вже перебуває в регіоні.

За словами одного з посадовців, Пентагон готує авіаносець до розгортання через два тижні, ймовірно, зі східного узбережжя США.

Авіаносець USS George H.W. Bush завершує серію навчань біля узбережжя Вірджинії, і, за словами джерел, ці навчання можуть бути прискорені.

У середу Трамп зустрівся в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб обговорити переговори з Іраном. За словами джерел, деталі щодо потенційного другого раунду переговорів з Іраном ще не узгоджені.

У публікації йдеться, що розгортання другого авіаносця на Близькому Сході стане першим випадком, коли в регіоні буде два авіаносці США за майже рік, коли в березні 2025 року USS Harry S. Truman і USS Carl Vinson перебували на Близькому Сході для боротьби з єменськими повстанцями-хуситами.

Нагадаємо, 6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.