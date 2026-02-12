WSJ: Пентагон готовит второй авианосец к отправке на Ближний Восток

Пентагон поручил второй авианосной ударной группе готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке на фоне подготовки США к возможному удару по Ирану.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на трех чиновников, информирует "Европейская правда".

Эта информация появилась на фоне того, как президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он рассматривает возможность отправки второго авианосца на Ближний Восток для подготовки к военным действиям, если переговоры с Ираном провалятся.

Один из чиновников заявил, что приказ о развертывании может быть издан в течение нескольких часов.

В то же время собеседники предупредили, что Трамп еще не отдал официальный приказ о развертывании второго авианосца и что планы могут измениться.

Авианосец присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который уже находится в регионе.

По словам одного из чиновников, Пентагон готовит авианосец к развертыванию через две недели, вероятно, с восточного побережья США.

Авианосец USS George H.W. Bush завершает серию учений у побережья Вирджинии, и, по словам источников, эти учения могут быть ускорены.

В среду Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить переговоры с Ираном. По словам источников, детали относительно потенциального второго раунда переговоров с Ираном еще не согласованы.

В публикации говорится, что развертывание второго авианосца на Ближнем Востоке станет первым случаем, когда в регионе будет два авианосца США за почти год, когда в марте 2025 года USS Harry S. Truman и USS Carl Vinson находились на Ближнем Востоке для борьбы с йеменскими повстанцами-хуситами.

Напомним, 6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.

Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.