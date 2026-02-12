Росія не відправлятиме делегацію на засідання Ради миру Трампа

Росія не планує брати участь у першому засіданні створеної з ініціативи президента США Дональда Трампа Ради миру.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, яку цитує "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Захарова зазначила, що робота з формування російської позиції щодо Ради миру триває.

"Росія не буде представлена на засіданні Ради миру", – сказала представниця МЗС РФ на брифінгу в четвер.

За даними ЗМІ, перше засідання Ради миру відбудеться 19 лютого у Вашингтоні.

Також стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко отримав запрошення на перше засідання Ради миру Трампа, але не поїде туди особисто.

ЗМІ також повідомили, що президент Румунії Нікушор Дан схиляється до того, щоб не їхати на перше засідання Ради миру.