Россия не будет отправлять делегацию на заседание Совета мира Трампа

Россия не планирует участвовать в первом заседании Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которую цитирует "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Захарова отметила, что работа по формированию российской позиции в отношении Совета мира продолжается.

"Россия не будет представлена на заседании Совета мира", – сказала представительница МИД РФ на брифинге в четверг.

По данным СМИ, первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне.

Также стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашение на первое заседание Совета мира Трампа, но не поедет туда лично.

СМИ также сообщили, что президент Румынии Никушор Дан склоняется к тому, чтобы не ехать на первое заседание Совета мира.