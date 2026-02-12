Макрон: потрібні рішення щодо конкурентоспроможності ЄС до літа

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз до червня має ухвалити конкретні рішення щодо того, як зробити блок більш конкурентоспроможним.

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон сказав журналістам, передає Reuters.

Після прибуття на неформальний саміт лідерів ЄС в замку Алден Бізен у Бельгії Макрон заявив, що країни блоку мають діяти швидко, щоб ухвалити чіткі рішення до літа.

"Важливо, щоб ми діяли швидко і прийняли конкретні рішення до червня. Потім ми оцінимо, де ми знаходимося в червні, і якщо ми не просунемося вперед у складі 27 країн, то дамо собі можливість посилити співпрацю, щоб рухатися швидше", – сказав президент Франції.

Макрон згадав про мита від Сполучених Штатів, накладені на країни ЄС, зазначивши, що ці та інші виклики потребують скоординованої реакції.

"З огляду на дуже сильний тиск з боку Китаю, мита, накладені на нас американцями, та погрози примусових заходів, все це вимагає реакції. Нашим пріоритетом є реагування в дуже короткий термін шляхом реалізації всього, про що ми домовилися", – заявив президент Франції.

Журналісти французького телеканалу BFMTV зауважили, що Макрон прибув на саміт разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Це сталося на тлі публікацій ЗМІ про суперечки між лідерами.

Фото: Reuters

Раніше Politico писало, що Мерц відкинув заклик французького лідера щодо спільної схеми запозичень країн ЄС. В інтерв'ю шістьом європейським ЗМІ, опублікованому у вівторок, Макрон закликав Європейський Союз погодитися на план спільних запозичень або єврооблігацій для того, щоб стимулювати інвестиції у стратегічні сектори економіки та знизити залежність від долара США.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів держав-членів ЄС зібратися 12 лютого на неформальний саміт у замку Алден Бізен у Бельгії, щоб обговорити зміцнення єдиного ринку ЄС.

Як писала "Європейська правда", на початку вересня 2025 року експрезидент Європейського центробанку та експрем’єр Італії Маріо Драгі презентував план зупинки економічного занепаду ЄС, який полягає у тому, що блоку необхідно інвестувати навіть удвічі більше, ніж Європа інвестувала у свою відбудову після Другої світової війни.