Макрон: нужны решения по конкурентоспособности ЕС до лета

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз до июня должен принять конкретные решения о том, как сделать блок более конкурентоспособным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон сказал журналистам, передает Reuters.

По прибытии на неформальный саммит лидеров ЕС в замке Алден Бизен в Бельгии Макрон заявил, что страны блока должны действовать быстро, чтобы принять четкие решения до лета.

"Важно, чтобы мы действовали быстро и приняли конкретные решения до июня. Затем мы оценим, где мы находимся в июне, и если мы не продвинемся вперед в составе 27 стран, то дадим себе возможность усилить сотрудничество, чтобы двигаться быстрее", – сказал президент Франции.

Макрон упомянул о пошлинах со стороны Соединенных Штатов, наложенных на страны ЕС, отметив, что эти и другие вызовы требуют скоординированной реакции.

"Учитывая очень сильное давление со стороны Китая, пошлины, наложенные на нас американцами, и угрозы принудительных мер, все это требует реакции. Нашим приоритетом является реагирование в очень короткие сроки путем реализации всего, о чем мы договорились", – заявил президент Франции.

Журналисты французского телеканала BFMTV заметили, что Макрон прибыл на саммит вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Это произошло на фоне публикаций СМИ о спорах между лидерами.

Фото: Reuters

Ранее Politico писало, что Мерц отверг призыв французского лидера о совместной схеме заимствований стран ЕС. В интервью шести европейским СМИ, опубликованном во вторник, Макрон призвал Европейский Союз согласиться на план совместных заимствований или еврооблигаций для того, чтобы стимулировать инвестиции в стратегические сектора экономики и снизить зависимость от доллара США.

Как сообщалось, президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров государств-членов ЕС собраться 12 февраля на неформальный саммит в замке Алден Бизен в Бельгии, чтобы обсудить укрепление единого рынка ЕС.

Как писала "Европейская правда", в начале сентября 2025 года экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги представил план остановки экономического упадка ЕС, который заключается в том, что блоку необходимо инвестировать даже в два раза больше, чем Европа инвестировала в свое восстановление после Второй мировой войны.