Швеція надасть винищувачі Gripen для патрулювання місії НАТО в Арктиці

Швеція надасть винищувачі JAS 39 Gripen для участі у військовій операції НАТО Arctic Sentry ("Арктичний вартовий"), запущеній Альянсом у середу, 11 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба Міністерства оборони Швеції.

Військова місія НАТО спрямована на сприяння безпеці в Арктиці та на Крайній Півночі. В її рамках Швеція виділяє свої винищувачі JAS 39 Gripen для патрулювання в районах Ісландії та Гренландії.

"Коли Росія озброюється, а співпраця між РФ та Китаєм поглиблюється, Альянс повинен посилити свою присутність та розуміння ситуації в Арктиці. Ми надаємо компетенцію, можливості та ресурси для посилення стримування та захисту критичної інфраструктури", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Нагадаємо, напередодні НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на незахищеності регіону та зокрема Гренландії. Місія координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників НАТО в регіоні, та, зокрема, військові навчання, такі як данська операція "Арктична витривалість у Гренландії".

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські збройні сили відіграватимуть життєво важливу роль у місії НАТО "Арктичний вартовий".

У січні європейські країни-члени НАТО оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію для планування майбутньої військової місії.

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.