Швеция предоставит истребители Gripen для патрулирования миссии НАТО в Арктике

Швеция предоставит истребители JAS 39 Gripen для участия в военной операции НАТО Arctic Sentry ("Арктический страж"), запущенной Альянсом в среду, 11 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба Министерства обороны Швеции.

Военная миссия НАТО направлена на содействие безопасности в Арктике и на Крайнем Севере. В ее рамках Швеция выделяет свои истребители JAS 39 Gripen для патрулирования в районах Исландии и Гренландии.

"Когда Россия вооружается, а сотрудничество между РФ и Китаем углубляется, Альянс должен усилить свое присутствие и понимание ситуации в Арктике. Мы предоставляем компетенцию, возможности и ресурсы для усиления сдерживания и защиты критической инфраструктуры", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Напомним, накануне НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на незащищенности региона и, в частности, Гренландии. Миссия будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников НАТО в регионе, и, в частности, военные учения, такие как датская операция "Арктическая выносливость в Гренландии".

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы будут играть жизненно важную роль в миссии НАТО "Арктический страж".

В январе европейские страны-члены НАТО объявили, что отправляют своих военных в Гренландию для планирования будущей военной миссии.

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.