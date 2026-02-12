Нідерланди продовжили місію з патрулювання неба Румунії на 6 місяців

Нідерланди на шість місяців продовжили свою місію з патрулювання повітряного простору Румунії за участі безпілотних апаратів MQ-9 Reaper.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сайт Міністерства оборони Нідерландів.

Королівські військово-повітряні Сили Нідерландів та MQ-9 залишатимуться в Румунії до кінця вересня 2026 року.

Нідерландські безпілотники MQ-9 Reaper допомагають в операціях з повітряного захисту на східному фланзі НАТО з початку 2024 року. Місія мала завершитися наприкінці березня, але після консультацій з Румунією та Альянсом її буде продовжено.

Літаки MQ-9 Reaper експлуатуються з Нідерландів військовослужбовцями ВПС. Там також відбувається обробка розвідувальних даних. Водночас у Румунії розміщено військовий персонал для обслуговування та охорони безпілотників.

Повідомляли також, що Туреччина планує розгорнути свої винищувачі в Естонії та Румунії в рамках посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору східного флангу Альянсу.

Раніше НАТО звернувся до Туреччини з проханням надати винищувачі F-16 для патрулювання повітряного простору країн Балтії на кілька місяців раніше, ніж передбачалося за графіком ротації.