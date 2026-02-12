Нидерланды продлили миссию по патрулированию неба Румынии на 6 месяцев

Нидерланды на шесть месяцев продлили свою миссию по патрулированию воздушного пространства Румынии с участием беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает сайт Министерства обороны Нидерландов.

Королевские военно-воздушные силы Нидерландов и MQ-9 останутся в Румынии до конца сентября 2026 года.

Нидерландские беспилотники MQ-9 Reaper помогают в операциях по воздушной защите на восточном фланге НАТО с начала 2024 года. Миссия должна была завершиться в конце марта, но после консультаций с Румынией и Альянсом она будет продлена.

Самолеты MQ-9 Reaper эксплуатируются из Нидерландов военнослужащими ВВС. Там также происходит обработка разведывательных данных. В то же время в Румынии размещен военный персонал для обслуживания и охраны беспилотников.

Сообщалось также, что Турция планирует развернуть свои истребители в Эстонии и Румынии в рамках усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства восточного фланга Альянса.

Ранее НАТО обратился к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше, чем предусматривалось по графику ротации.