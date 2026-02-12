У Норвегії обшукали будинок ексгенсека Ради Європи на тлі розслідування зв’язків з Епштейном

Спеціальне норвезьке відомство з розслідування економічних злочинів та злочинів проти довкілля (Økokrim) проводить обшук у будинку колишнього генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.

Про це VG повідомив адвокат Ягланда Андерс Бросвіт, пише "Європейська правда".

За словами Бросвіта, у четвер, 12 лютого, Økokrim проводить обушки

"Як автоматичний наслідок обшуку, Ягланд тепер має офіційний статус підозрюваного. Це не означає жодних реальних змін у характері справи, а є юридичним наслідком застосування поліцією певних методів", – сказав він.

Адвокат ексгенсека Ради Європи наголосив, що Ягланд хоче сприяти ретельному розслідуванню справи.

"Наступним кроком буде його явка на допит в Økokrim – щодо чого він сам висловив бажання. Ми дотримуємося процедури і будемо продовжувати повністю співпрацювати з владою", – додав він.

Глава Økokrim Пол К. Льонсет повідомив, що Ягланду висунуто звинувачення у грубій корупції. Він підтвердив, що Økokrim провело обшук у кількох об'єктах, пов'язаних з Ягландом.

"Обшуки пов'язані з триваючим розслідуванням щодо Ягланда, яке Økokrim змогло продовжити після того, як вчора Рада Європи зняла з нього імунітет. В результаті обшуку Ягланду висунуто звинувачення у грубій корупції. Ягланд буде допитаний Økokrim", – сказав він.

Нагадаємо, 11 лютого комітет міністрів Ради Європи на запит Норвегії зняв імунітет з Ягланда для розслідування підозр у корупції.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

Через виявлені факти спілкування з Епштейном залишила посаду посол Норвегії в Йорданії та Іраку Муна Юль, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера. Проти подружньої пари відкрили справу за підозрами у корупції.

