В Норвегии обыскали дом экс-генсека Совета Европы на фоне расследования связей с Эпштейном
Специальное норвежское ведомство по расследованию экономических преступлений и преступлений против окружающей среды (Økokrim) проводит обыск в доме бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.
Об этом VG сообщил адвокат Ягланда Андерс Бросвит, пишет "Европейская правда".
По словам Бросвита, в четверг, 12 февраля, Økokrim проводит обыски
"Как автоматическое следствие обыска, Ягланд теперь имеет официальный статус подозреваемого. Это не означает никаких реальных изменений в характере дела, а является юридическим следствием применения полицией определенных методов", – сказал он.
Адвокат экс-генсека Совета Европы подчеркнул, что Ягланд хочет способствовать тщательному расследованию дела.
"Следующим шагом будет его явка на допрос в Økokrim – он сам выразил такое желание. Мы придерживаемся процедуры и будем продолжать полностью сотрудничать с властями", – добавил он.
Глава Økokrim Пол К. Льонсет сообщил, что Ягланду предъявлено обвинение в грубой коррупции. Он подтвердил, что Økokrim провело обыск в нескольких объектах, связанных с Ягландом.
"Обыски связаны с продолжающимся расследованием в отношении Ягланда, которое Økokrim смогло продолжить после того, как вчера Совет Европы снял с него иммунитет. В результате обыска Ягланду предъявлено обвинение в грубой коррупции. Ягланд будет допрошен Økokrim", – сказал он.
Напомним, 11 февраля комитет министров Совета Европы по запросу Норвегии снял иммунитет с Ягланда для расследования подозрений в коррупции.
Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала наибольший скандал. Кроме Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.
Из-за выявленных фактов общения с Эпштейном покинула пост посол Норвегии в Иордании и Ираке Муна Юль, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким другом покойного миллиардера. Против супружеской пары открыли дело по подозрениям в коррупции.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Конец монархии? Как дружба принцессы с Эпштейном может изменить систему власти в Норвегии.