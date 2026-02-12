В Норвегии обыскали дом экс-генсека Совета Европы на фоне расследования связей с Эпштейном

Специальное норвежское ведомство по расследованию экономических преступлений и преступлений против окружающей среды (Økokrim) проводит обыск в доме бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Об этом VG сообщил адвокат Ягланда Андерс Бросвит, пишет "Европейская правда".

По словам Бросвита, в четверг, 12 февраля, Økokrim проводит обыски

"Как автоматическое следствие обыска, Ягланд теперь имеет официальный статус подозреваемого. Это не означает никаких реальных изменений в характере дела, а является юридическим следствием применения полицией определенных методов", – сказал он.

Адвокат экс-генсека Совета Европы подчеркнул, что Ягланд хочет способствовать тщательному расследованию дела.

"Следующим шагом будет его явка на допрос в Økokrim – он сам выразил такое желание. Мы придерживаемся процедуры и будем продолжать полностью сотрудничать с властями", – добавил он.

Глава Økokrim Пол К. Льонсет сообщил, что Ягланду предъявлено обвинение в грубой коррупции. Он подтвердил, что Økokrim провело обыск в нескольких объектах, связанных с Ягландом.

"Обыски связаны с продолжающимся расследованием в отношении Ягланда, которое Økokrim смогло продолжить после того, как вчера Совет Европы снял с него иммунитет. В результате обыска Ягланду предъявлено обвинение в грубой коррупции. Ягланд будет допрошен Økokrim", – сказал он.

Напомним, 11 февраля комитет министров Совета Европы по запросу Норвегии снял иммунитет с Ягланда для расследования подозрений в коррупции.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала наибольший скандал. Кроме Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.

Из-за выявленных фактов общения с Эпштейном покинула пост посол Норвегии в Иордании и Ираке Муна Юль, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким другом покойного миллиардера. Против супружеской пары открыли дело по подозрениям в коррупции.

