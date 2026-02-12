ЗМІ: в Італії – обшуки в Amazon у рамках розслідування щодо ухилення від сплати податків

Італійська податкова поліція провела в четвер, 12 лютого, обшуки в штаб-квартирі Amazon у Мілані в рамках нового розслідування ухилення від сплати податків американським технологічним гігантом.

Про це агентству Reuters повідомили два обізнаних співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, податкова поліція Guardia di Finanza, окрім штаб-квартири, також провела обшуки в будинках семи менеджерів Amazon і в офісах аудиторської фірми KPMG.

Це розслідування є новим напрямком у справі про те, чи мала Amazon нерозкриту постійну базу в Італії з 2019 по 2024 рік, і чи повинна була вона, відповідно, сплачувати більше податків у цій країні.

Як дізналося агентство з ордера на обшук, міланська прокуратура розпочала розслідування щодо Amazon EU Sarl, що базується в Люксембурзі, та її директорки Барбари Скарафії за підозрою в недекларуванні доходів.

Згідно з ордером, Amazon мала постійне представництво в Італії ще до серпня 2024 року, коли група уклала програму співпраці з італійською податковою службою і почала сплачувати податки в Італії.

Податкова поліція вилучила, серед іншого, комп'ютери та інші пристрої, що належали менеджерам, включно із жорсткими дисками, на яких зберігаються електронні листи співробітників після їх видалення з систем Amazon кожні три місяці.

А обшук у KPMG, яка не перебуває під слідством, був викликаний тим, що вона була серед фірм, які надали висновок щодо дій, що є предметом розслідування.

