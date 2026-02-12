СМИ: в Италии – обыски в Amazon в рамках расследования уклонения от уплаты налогов

Итальянская налоговая полиция провела в четверг, 12 февраля, обыски в штаб-квартире Amazon в Милане в рамках нового расследования уклонения от уплаты налогов американским технологическим гигантом.

Об этом агентству Reuters сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, налоговая полиция Guardia di Finanza, кроме штаб-квартиры, также провела обыски в домах семи менеджеров Amazon и в офисах аудиторской фирмы KPMG.

Это расследование является новым направлением в деле о том, имела ли Amazon нераскрытую постоянную базу в Италии с 2019 по 2024 год и должна ли была она, соответственно, платить больше налогов в этой стране.

Как узнало агентство из ордера на обыск, миланская прокуратура начала расследование в отношении Amazon EU Sarl, базирующейся в Люксембурге, и ее директора Барбары Скарафии по подозрению в недекларировании доходов.

Согласно ордеру, Amazon имела постоянное представительство в Италии еще до августа 2024 года, когда группа заключила программу сотрудничества c итальянской налоговой службой и начала платить налоги в Италии.

Налоговая полиция изъяла, среди прочего, компьютеры и другие устройства, принадлежавшие менеджерам, включая жесткие диски, на которых хранятся электронные письма сотрудников после их удаления из систем Amazon каждые три месяца.

А обыск в KPMG, которая не находится под следствием, был вызван тем, что она была среди фирм, которые предоставили заключение о действиях, являющихся предметом расследования.

