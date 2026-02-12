В Нидерландах оштрафовали Louis Vuitton после разоблачения схемы отмывания денег
Государственная прокуратура Нидерландов оштрафовала нидерландское отделение французского модного дома Louis Vuitton на 500 тысяч евро за отмывание средств.
Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".
Как заявили в государственной прокуратуре Нидерландов, модный бренд не принял достаточных мер для предотвращения отмывания крупных сумм преступных денег в своих нидерландских магазинах.
Отмечается, что Louis Vuitton согласился на штраф, что означает, что судебного разбирательства не будет.
Дело об отмывании денег касается трех подозреваемых, среди которых 36-летняя женщина из Лелистада. По данным прокуратуры, она использовала деньги для приобретения роскошных товаров, таких как сумки, с целью отмывания средств.
Деньги поступали от банкира из "криминального мира", который впоследствии был осужден.
Женщина подозревается в отмывании более 2 млн евро наличными, потраченных в период с августа 2021 года по февраль 2023 года. Неизвестно, какие еще бренды она использовала для отмывания денег.
Подозреваемая отправляла приобретенные сумки в Китай в коробках для перевозки, чтобы перепродать их там. Коробки были найдены в ее доме, а также были предоставлены в качестве доказательств сообщения в чате, квитанции и записи с камер наблюдения.
В деле об отмывании денег фигурируют еще двое подозреваемых: китаянка, которая помогала другой женщине, и бывший продавец Louis Vuitton.
По данным следствия, мужчина сообщал подозреваемой, когда в наличии появлялись новые дорогие сумки, и предупреждал ее, когда она тратила слишком много наличных. По данным прокуратуры, женщина делала покупки в разных магазинах Louis Vuitton.
Недавно итальянский антимонопольный орган оштрафовал группу Armani на 3,5 млн евро за вводящие в заблуждение заявления об обязательствах по вопросам этической и социальной ответственности.
Против Dior Group также было начато расследование в связи с возможной эксплуатацией рабочих.