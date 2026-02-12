Чотири країни виділили 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України
Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція внесли 500 млн доларів (420 млн євро) на закупівлю американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.
Внесок Нідерландів у цей пакет озброєння становить близько 90 млн євро. На ці кошти планують терміново закупити найнеобхідніше обладнання для України – ракети до систем Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для винищувачів F-16 та запасні частини, йдеться у повідомленні.
"Незважаючи на всі дипломатичні зусилля, ми щодня бачимо, що російські терористичні атаки тривають. За падіння температури до −20 градусів в Україні російські безпілотники та ракети навмисно обстрілюють енергетичні об'єкти. Це просто злочин. Тому вкрай важливо, щоб ми продовжували надавати Україні міцну підтримку, особливо в галузі протиповітряної оборони", – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс після засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі.
Раніше міністр анонсував, що Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів.
12 лютого стало відомо, що Британія долучиться до закупівель зброї США для України в рамках PURL і виділить перші 205 млн доларів.
Очільниця дипмісії України при НАТО Альона Гетьманчук перерахувала держави, що надали Україні найбільшу допомогу у закупівлі критично необхідної американської зброї, включаючи ППО.